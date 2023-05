Diretta Repubblica Dominicana-Italia U20 0-1: ora LIVE la partita di oggi

MENDOZA ( ARGENTINA ) - Terza ed ultima partita del Gruppo D del Mondiale U20 per gli azzurrini del ct Carmine Nunziata . L' Italia U20 , dopo la straordinaria vittoria all'esordio contro il Brasile ed il successivo ko contro la Nigeria , è attesa dalla sfida in programma all' Estadio Malvinas Argentinas di Mendoza contro la Repubblica Dominicana , decisiva in ottica qualificazione agli ottavi di finale.

20:32

31' - Primo cartellino per l'Italia a Ghilardi

Cartellino giallo anche per gli azzurrini. A rimediarlo, per un fallo si Martin, è Ghilardi: giallo pesante, visto che era diffidato e quindi salterà l'eventuale prossimo match dell'Italia.

20:28

26' - Italia vicina al raddoppio con Ambrosino

Si invola Ambrosino che taglia fuori la difesa sul lancio di Ghilardi, ma a tu per tu con Valdez manca clamorosamente il bersaglio. Ghiottissima chance per il raddoppio.

20:26

25' - Primo cambio Repubblica Dominicana

Nella Repubblica Dominicana si ferma De Pena che chiama l'intervento dei massaggiatori. Non basta e arriva il primo cambio del match: il ct Benitez manda in campo Vasquez.

20:21

19' - Italia in vantaggio con Casadei!

Pafundi si incarica del calcio d'angolo, spedendo il pallone in mezzo dove Ambrosino, con la testa, fa sponda per Casadei che in tuffo la mette in rete. Italia 1, Repubblica Dominicana 0.

20:20

18' - Ancora Italia con Baldanzi

Fa tutto bene Baldanzi che poi prova la conclusione: Valdez devia in calcio d'angolo.

20:16

13' - Conclusione di Pafundi

L'Italia prova a spingere e al 13' si porta nuovamente alla conclusione con Pafundi (servito da Baldanzi), ma ancora una volta il portiere Valdez non si lascia sorprendere.

20:10

8' - Primo tiro in porta dell'Italia con Ambrosino

Non si fa attendere la replica azzurrina: Pafundi serve Ambrosino che tenta la conclusione chiamando in causa il portiere avversario che risponde presente.

20:09

7' - Ci prova Montes

La Repubblica Dominicana crea il primo spunto del match, con una conclusione dal limite di Montes, la difesa azzura respinge.

20:05

4' - Subito un giallo a De Pena

Arriva subito il primo cartellino giallo della partita: lo rimedia il dominicano De Pena, per un fallo su Baldanzi.

20:00

1' - Inizia la partita

Fischio d'inizio dell'arbitro Al Sultan: ha inizio Repubblica Dominicana-Italia

19:11

La formazione ufficiale della Repubblica Dominicana U20

REPUBBLICA DOMINICANA (4-5-1): Valdez; de Pena, Martes, Jungbauer Genao, Ciriaco; Cuevas, Yambatis, Alvarez, Montes de Oca, Boatwright; Martin. Ct: Rosales

19:06

La situazione nel gruppo degli azzurrini

Dopo due giornate, la classifica del Gruppo D del Mondiale U20 dice: Nigeria 6 punti, Brasile e Italia 3, Repubblica Dominicana 0. L'Italia U20 del ct Nunziata ha battuto 3-2 il Brasile all'esordio grazie al gol di Prati e alla doppietta di un super Casadei (per i verdeoro non sono bastati i due gol di Marcos Leonardo nella ripresa). Ko a sorpresa per Baldanzi e compagni contro la Nigeria nella seconda giornata (2-0 della nazionale africana con le reti di Figo Lawal e Sunday Jude).

18:33

La formazione ufficiale dell'Italia U20

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Guarino, Ghilardi, Giovane, Turicchia; Prati, Faticanti, Casadei; Baldanzi; Pafundi, Ambrosino. Ct: Nunziata

Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza