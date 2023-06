Livorno in lutto, Anwar Megbli è morto dopo un incidente stradale

LIVORNO - Non ce l'ha fatta Anwar Megbli, giovane attaccante del Livorno che era ricoverato all'ospedale Cisanello di Pisa dopo un incidente stradale. Il calciatore, classe 2005 appartenente alle giovanili ma spesso integrato in prima squadra, era stato tamponato da un'auto mentre era in sella al suo motorino con un amico, anche lui ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Livorno. In seguito al violento impatto i due sono stati sbalzati a terra.