Mihajlovic: Admo e Lazio insieme per centro intitolato a Sinisa

ROMA - Questa mattina a Roma è stata inaugurata e intitolata a Sinisa Mihajlovic la sede nazionale di ADMO in via di Vigna Fabbri. Nel corso della manifestazione, cui ha partecipato la Lazio, aperta dall’inno di Mameli suonato dalla Banda dell’Arma dei Carabinieri, sono intervenuti vari rappresentanti delle Istituzioni, come l'Onorevole Chiara Colosimo, presidente della Commissione Parlamentare Antimafia. "Onorata di prendere parte ad un evento di grande importanza sociale nel quale viene ricordato anche un grande uomo oltre che uno sportivo della caratura di Sinisa Mihajlovic”, l'intervento dell'Onorevole Colosimo. Successivamente è intervenuta la senatrice Elisa Pirro, membro della Commissione dell’Igiene e della Salute del Senato, che ha sottolineato l’importanza della ricerca scientifica ricordando che “appena maggiorenne decisi di iscrivermi all’ADMO aderendo al processo di tipizzazione per la donazione del midollo osseo”. La presidente di ADMO Nazionale, Rita Malavolta, ha voluto ringraziare in maniera particolare la Lazio e il Bologna per la grande attenzione mostrata verso questa realtà, precisando anche come "il 90% dei donatori dell’ultimo anno appartengono alle fascia dei giovani di età compresa tra 18 e 25 anni". La presidente di ADMO Nazionale ha poi letto una lettera ricevuta dal ministro della Salute Orazio Schillaci il quale ha voluto rimarcare “il grande insegnamento di tenacia e determinazione avuto da Sinisa Mihajlovic”, oltre a rilevare come le iscrizioni al registro dei donatori siano in crescita, ma in numero ancora bisognoso di crescere.