Non ci resta che Simone

Il dolore viola è il dolore del calcio italiano che perde la seconda eurofinale stagionale per merito di un avversario dimostratosi, se non proprio inferiore, certamente battibile. La Conference lascia così Roma per stabilirsi un anno a Londra: a noi restano le lacrime di giocatori e tifosi e i rimpianti, tanti, superiori - purtroppo - all’orgoglio e alla soddisfazione di aver portato all’ultimo atto la rappresentanza più consistente. A Praga la Fiorentina ha giocato una strana partita, è stata meno coraggiosa del solito, si è quasi sempre fermata davanti ai pullman parcheggiati da David Moyes, scozzese non tanto per nascita quanto soprattutto nell’anima: ha risparmiato calcio per 95 minuti, limitandosi a colpire in contropiede. E il campo gli ha dato ragione: assurdo il modo in cui la difesa viola si è fatta sorprendere al novantesimo. Abbiamo visto la Fiorentina più convincente e brillante soltanto dal gol di Benrahma su rigore al 2-1 di Bowen, ovvero quando ha capito che era arrivato il momento di cercare con maggiore convinzione la porta di Areola.