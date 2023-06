Totti torna in campo con Batistuta e Bolt per sfidare l'Inghilterra

ROMA - Francesco Totti e Gabriel Batistuta tornano a giocare insieme. I due fuoriclasse, tra gli eroi dell'ultimo Scudetto della Roma , prenderanno parte all'evento Unicef Soccer Aid , manifestazione creata dal cantante Robbie Williams nel 2006 che vede affrontarsi glorie dello sport inglesi e mondiali nel formato Inghilterra vs World XI. E, proprio nella formazione del "resto del mondo", scenderanno in campo Totti e Batistuta , accanto ad altre leggende dello sport (non solo del panorama calcistico) e coinvolgerà anche altre celebrità.

La squadra di Totti e Batistuta: c'è anche Bolt

La formazione del World XI, che comprende anche Hernan Crespo, Patrice Evra e Roberto Carlos, sarà capitanata dal velocista giamaicano Usain Bolt. Lo staff tecnico del "resto del mondo" invece sarà composto dal nuovo allenatore del Chelsea Mauricio Pochettino, Robbie Keane, Martin Compston e dalla popolare cantante inglese (ex Spice Girls) Mel C. Non è da meno la rosa dell'Inghilterra, con nomi del calibro di Gary Neville e Paul Scholes, ma anche il mezzofondista e maratoneta britannico Mo Farah.

Le formazioni di Inghilterra e World XI

Questi i componenti delle due squadre. Inghilterra: Jill Scott (C), David James Paddy McGuinness, Danny Dyer, Gary Neville, Gary Cahill, Nicky Butt, Paul Scholes, Jack Wilshere, Jermain Defoe, Eni Aluko, Karen Carney, Scarlette Douglas, Alex Brooker, Tom Grennan, Mo Farah, Bugzy Malone, Joel Corry, Liam Payne, Chunkz, Asa Butterfield, Tom Hiddleston. Questo il World XI: Usain Bolt (C), Ben Foster, Leon Edwards, Patrice Evra, Nani, Maisie Adam, Kaylyn Kyle, Heather O’Reilly, Mo Gilligan, Lee Mack, Steven Bartlett, Kem Cetinay, Noah Beck, Roberto Carlos, Gabriel Batistuta, Tommy Fury Francesco Totti, Niko, Sam Claflin, Hernan Crespo.

Quando scendono in campo Totti e Batistuta?

La partita si gioca oggi, domenica 11 giugno, all'Old Trafford di Manchester: si parte alle 19.30 ora locale (18.30 italiane). Soccer Aid, nella passata edizione (vinta dal World XI ai calci di rigore), ha raccolto un record di 15,6 milioni di sterline per l'Unicef: l'ente di beneficenza opera in 190 Paesi e lavora per fermare la diffusione di malattie prevenibili nelle comunità, utilizzando i soldi raccolti per vaccini e altri trattamenti.