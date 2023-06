Bari-Cagliari... tensione ed emozioni anche in volo

Il problema al flap

L'aeromobile Ryanair ha avuto infatti un sospetto problema a un flap, le parti mobili situate dietro le ali che possono alzarsi e abbassarsi a comando a seconda della velocità di navigazione per ridurla. Una volta riscontrato il danno, dalla cabina dei piloti è partita una comunicazione in inglese che non tutti i passeggeri hanno compreso, ma a quel punto hostess e steward hanno cominciato a illustrare ai passeggeri le procedure di emergenza, ricordando dove si trovano le uscite e la necessità di indossare le mascherine per l'ossigeno nel caso in cui la situazione fosse degenerata. A bordo quasi nessuno ha capito il motivo di tanto allarme, e più di qualcuno ha iniziato a protestare vista la confusione del momento. Una ragazza è quasi svenuta, due donne anziane hanno iniziato a piangere, mentre l’aereo girava in tondo nell'incertezza generale. La successiva comunicazione in italiano, arrivata dopo diversi minuti, ha rasserenato un po' gli animi ma il volo è atterrato in modo piuttosto brusco e a velocità elevata con un ritardo di oltre mezz'ora.

Il siparietto tra tifosi

Prima dell'episodio, i tifosi rossoblù avevano intonato cori e festeggiato. Il siparietto più divertente l'hanno regalato due signori: uno gridava «Attenzione, attenzione, Zappa va via sulla destra...», l'altro rispondeva: «palla dentro per Pavoletti e goooool». Hanno riso persino i baresi, prendendola con sportività. Curiosità: il volo è durato circa 94 minuti. Il pilota, nonostante il problema tecnico, deve aver fatto bene i conti. Zappa per Pavoletti e... gol! Lo chiamano destino e fa cose incredibili, anche sopra le nuvole.