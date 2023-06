Baggio: "La mancata convocazione al Mondiale 2002? Vergognosa, un tradimento"

La mancata convocazione per il Mondiale del 2002 è ancora una ferita aperta per Roberto Baggio. Già aveva saltato gli Europei del 2000, poi Trapattoni mise fine a ogni speranza di disputare l'ultimo Mondiale della sua carriera. Inizialmente era apparso favorevole a una sua convocazione, salvo poi lasciarlo fuori perchè non lo riteneva in condizione di giocare. L'ex Juve è tornato sulla questione che non è per niente passata.