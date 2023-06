Yeremi Pino, chi è la sexy fidanzata ex di Temptation Island

La Spagna ha battuto l 'Italia 2-1 e ha conquistato la finale di Nations League dove affronterà la Croazia di Modric . Ad indirizzare sui binari giusti la partita di Enschede contro gli azzurri ci ha pensato uno dei tanti giovani talenti delle Furie Rosse, Yéremi Pino . E la compagna dell'esterno offensivo classe 2002 del Villarreal non ha perso l'occasione per congratularsi via social...

Yéremi Pino, il post social della sexy fidanzata ex di Temptation Island

Ha siglato il gol del vantaggio della Spagna sfruttando l'errore di Bonucci e ha potuto gioire per l'accesso alla finale di Nations League. Per Yéremi Pino una notte da non dimenticare. A congratularsi via social anche Elena Adsuara, ex concorrente di "Temptation Island" versione spagnola, nonché sexy fidanzata del giocatore del Villarreal: "Il migliore. Ti amo", il messaggio di Elena tramite una storia pubblicata su Instagram.