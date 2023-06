Ibrahimovic, post da brividi sui social con dedica a Mino Raiola

Ibrahimovic, il post da brividi sui social

"È iniziato con un sogno. Un sogno che si è trasformato da impossibile a possibile - scrive Ibra (in inglese, con un gioco di parole tra 'Impossibile' e 'Im possibile') a corredo di una foto dei suoi piedi, per anni 'strumenti el mestiere' -. Sono nato a Malmö. Cresciuto ad Amsterdam. Diventato più saggio a Torino. Sono diventato un leone a Barcellona. Sono cresciuto a Milano e ha avuto nuove prospettive a Parigi. Ho guadagnato resistenza a Manchester e mi sono divertito a Los Angeles. E poi finalmente ho trovato pace nella mia nuova terra a Milano. Mi hai creato tu (dice riferendosi a Raiola, ndr). E l'eredità che spero di lasciarmi alle spalle sono tutti i nuovi Zlatan creati da me. Tutti quelli che hanno il cuore di un leone. Tutti quelli che hanno il fuoco ardente negli occhi. Tutti quelli - conclude Ibra prima di citare tutte le squadre della sua carriera - che capiscono veramente che l'impossibile è niente. Grazie di tutto".