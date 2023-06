Garcia, Mancini e il Sergente

È il giorno della presentazione di Rudi Garcia a Napoli. Sono convinto che De Laurentiis ci spiegherà che è sempre stato la prima scelta e che i media si sono divertiti a cazzeggiare, raccontando di incontri, telefonate, messaggi e sondaggi al sapore del 4-3-3 con allenatori (da lui) mai considerati. Questo è Aurelio the Emperor e noi - così come milioni di napoletani - dopo lo scudetto vinto con un vantaggio imbarazzante sulla concorrenza, siamo disposti a perdonargli un po’ di cose, non tutte, fino a settembre, massimo metà ottobre. Rudi lo conosciamo bene: è molto preparato, oltre che educato e rispettoso del lavoro altrui. Ripetere i risultati e il gioco di Spalletti non sarà facile - non lo sarebbe per nessuno -, perciò gli auguriamo di poter guidare un gruppo altrettanto forte e credibile. E adesso un po’ di pensieri in libertà, partendo dalla Nazionale che ha battuto l’Olanda 3-2 nella finalina della Nations League . Se avessimo chiesto a Pagnoncelli un sondaggio sul “contesto” della partita, il 20 per cento degli intervistati avrebbe risposto correttamente «si giocava per il terzo posto nella Nations League», il 70 non so e il restante dieci «ho fatto un salto al mare con i ragazzi». A proposito di Mancini, faccio pubblica ammenda: nel commentare Spagna-Italia ho avanzato dubbi sul suo rapporto con la Nazionale : sembra non divertirsi più, ho scritto. Mi sbagliavo. Robi ha detto di essere strafelice di allenare gli azzurri con la a maiuscola; quelli del Napoli invece non gli sono stati offerti . Singolare il fatto che la federcalcio si sia premurata di dettare la smentita all’Ansa: l ’agitazione degli sponsor non era tollerabile.

Voci di mercato. Per la Juve Milinkovic-Savic rappresenta effettivamente un’opzione, nel caso in cui Rabiot dovesse partire. Mi ha sorpreso l’interessamento di Allegri, visto che non l’ha mai tenuto troppo in considerazione: talvolta le cose - e le valutazioni - cambiano da un anno all’altro. La richiesta di Lotito è 40 milioni, ma se la Juve decidesse di puntare sul centrocampista serbo, il cui contratto scadrà nel ’24, non supererebbe quota 25. Particolare da non trascurare, la Lazio ha intenzione di tenere Luca Pellegrini, che è di proprietà bianconera. I nostri club continuano a piangere miseria: la stessa Inter, nonostante la finale e il piazzamento in Champions che le garantiscono complessivamente oltre 135 milioni, non può fare sfracelli al mercato. Si compra solo se prima si è venduto , questa l’indicazione di Steven Zhang. Non esistono interisti incedibili. Neppure Barella, cercato dal Chelsea. Significato della parola “Ausilio”: opera, materiale o morale, con cui si interviene per aiutare un’altra persona; es. offrire ausilio ai bisognosi. Bisognosi come il Brasile. O Globo riporta un’indiscrezione secondo la quale il 69nne Ednaldo Rodrigues, presidente della CBF, starebbe per annunciare Ancelotti a partire da giugno 2024 e in funzione dei Mondiali 2026. Che Carlo sia l’obiettivo di Rodrigues è sicuro, ma posso garantire che non ha firmato accordi, essendo felicemente sposato col Real fino a giugno ’24: potrà farlo da gennaio. Nel frattempo la Seleçao sarà affidata a Ramon Menezes Hubner, ultimo domicilio conosciuto la panchina dell’Under 20. Presto l’ufficialità. PS. Il Lecco in B mi riporta al “Gringo” Clerici e alle collezioni Panini che facevo da ragazzo. Ricordo 4 giocatori in una sola “figu”: Jaconi, Marchi, Perego e Frank. Celomanca.