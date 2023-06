Seda rissa tra genitori a un torneo Under 9: dirigente perde un rene

La rissa tra i genitori

Domenica 18 giugno nel tardo pomeriggio, presso l'oratorio, si stava svolgendo un torneo tra baby calciatori quando tra i genitori delle due squadre in campo, la Polis San Giovanni Paolo II Seregno, società sportiva parrocchiale che riunisce Asd Sant'Ambrogio, Asd San Carlo e Asd 2008 Lazzaretto, e l'Asd San Carlo Lions di Muggiò, si è acceso un diverbio per una decisione dell'arbitro. L'uomo, intervenuto per sedare la rissa tra i papà, è stato colpito con un calcio alla schiena. Tornato a casa senza particolari problemi, il dirigente della Polis, che ha 44 anni, ha accusato un malore ed è stato poi operato d'urgenza in ospedale. I carabinieri stanno indagando per individuare i responsabili dell'accaduto. La sfortunata vittima è ricoverata in terapia intensiva, ma le sue condizioni si sono stabilizzate da stamattina.