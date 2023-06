Cristiano Ronaldo, nessuno come lui: il record da Guinness dei primati

Un altro record, l'ennesimo della sua carriera. Cristiano Ronaldo non smette di stupire e soprattutto di raggiungere traguardi importanti. Poco prima dela gara tra Portogallo e l'Islanda, valida per le qualificazioni agli Europei del 2024, CR7 è stato infatti premiato per aver raggiunto le 200 presenze con la propria nazionale.