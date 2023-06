Fifa, Romy Gai tra i 50 uomini marketing più influenti del mondo

Romy Gai: "Fifa organizzazione forte e credibile"

"Sono lieto di essere stato incluso nella lista dei CMO riconosciuti da Forbes, perché questo dimostra che lavorare e collaborare con la FIFA è qualcosa che tutte le aziende e i marchi importanti vogliono fare. Alla FIFA siamo in grado di aprire le porte del mondo ai nostri affiliati commerciali in un modo unico e d'impatto, in primo luogo perché il calcio unisce il mondo e, in secondo luogo, perché la FIFA è un'organizzazione forte, dinamica e credibile", queste le sue parole.