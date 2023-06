Emanuele Filiberto compra una nuova squadra di calcio: ecco quale

Il comunicato di Emanuele Filiberto

Il comunicato prosegue così: "Un'ulteriore operazione fatta per la salvaguardia del titolo sportivo di un club. In precedenza sostenuto esclusivamente da due imprenditori locali, Pasquale Noia e Lorenzo Ragosta. Il nostro intento è di allestire una squadra competitiva, certi del grande sostegno da parte dei tifosi e dell’intera città. A breve vi sarà comunicata una data per spiegare il progetto alla stampa".