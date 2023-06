L'avanzata saudita, questo sì è doping finanziario

Anche la potente avanzata saudita sul calcio europeo trova le sue resistenze. Non tutti cedono facilmente al fascino dei fantamilioni , soprattutto chi ne possiede già tanti ma ha pure un prestigio personale da difendere, mantiene l’ambizione di giocare per qualcosa di realmente competitivo o magari non ha voglia di stravolgere la propria vita e quella dei familiari in nome di un obiettivo esclusivamente economico. Oppure, tutte queste cose insieme. Pare che Allegri abbia rinunciato ad allettanti proposte così come Mourinho - più volte sollecitato - avrebbe cortesemente declinato. Tra i calciatori, arrivano resistenze, per esempio, da Brozovic e altri.

Arabia Saudita, pompata di miliardi

Tutto ciò non basta a farci dormire tranquilli. Non si possono demandare le conseguenze di una manovra che rischia di svuotare di talenti e attrattiva l’intero movimento del calcio continentale all’incontro tra domanda e offerta. Dove la domanda è rappresentata dalla capacità, pressoché illimitata, di pompare miliardi in un campionato domestico nella penisola arabica. L’offerta, dalla disponibilità di calciatori e tecnici. Sarebbe un caso industriale da studiare se non fosse un pericolo da cui guardarsi.

La Fomula Uno in Arabia Saudita

L’avanzata saudita non è limitata al calcio. In altri sport di richiamo, le mosse del fondo Pif (braccio economico del governo) hanno sollevato grandi discussioni. Nel golf, fallito il progetto saudita del circuito a squadre Liv, si comprano il circuito Pga: una mossa dal sapore di un’opa sul golf mondiale. Anche in Formula Uno, l’Arabia Saudita ospita già un gran premio, avendo stipulato un contratto decennale mentre nella boxe Gedda e Riyad hanno soppiantato cattedrali come Madison Square Garden e Wembley Arena.

Piano di investimenti

Vision 2030, il mastodontico piano di investimenti che mira a diversificare l’economia del paese affrancandola dalla dipendenza dal petrolio, non poteva escludere il calcio. Politico.com ha rivelato mesi fa un’offerta a Grecia ed Egitto per costituire un consorzio e chiedere alla Fifa i Mondiali 2030. Non preoccupatevi delle infrastrutture, era il senso dell’offerta: le costruiremo noi a casa vostra così ospiterete un pezzo del Mondiale senza impiego di denaro. Non è noto se i due Paesi abbiano aderito ma la candidatura è partita anche se da giorni sembra avere ceduto, per ragioni da verificare. Tuttavia, l’avanzata saudita va presa con attenzione. Non sono investimenti endogeni di un paese impegnato a costruire infrastrutture, promuovere la pratica sportiva, suscitare l’interesse dei propri cittadini per l’agonismo. Se così fosse, sarebbe da elogiare.