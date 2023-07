Real Madrid, Luka Modric rischia il carcere: cosa sta succedendo

Non sembra essere un periodo propizio per il talento del Real Madrid Luka Modric . Prima la sconfitta nella finale di Nations League con la Croazia ai rigori contro la Spagna, ora un’indagine giudiziaria che lo vede protagonista . I fatti risalgono al 2017 e riguardano i trasferimenti del giocatore al Tottenham nel 2008, insieme al compagno Dejan Lovren, pronto ad andare al Lione nel 2010, ai tempi della Dinamo Zagabria : i due ex tesserati - interrogati dai magistrati - avrebbero, secondo l'accusa, dichiarato il falso.

L’accusa per Modric

Il centrocampista e il compagno di nazionale Lovren sono coinvolti in un processo contro tre dirigenti della Dinamo Zagabria e di un funzionario delle imposte a cui è stata contestata l’evasione fiscale e l’appropriazione illecita di fondi economici. Ai due calciatori è stata impugnata la falsa testimonianza, un reato che in Croazia - se dimostrato - viene sanzionato da sei mesi fino a cinque anni di carcere. L'ipotesi della procura di Osijek infatti è quella che Luka avrebbe dichiarato consapevolmente il falso riguardo alla firma di alcuni allegati che regolavano la distribuzione dei compensi ogni volta che aveva rinnovato il contratto da professionista e poi al momento della cessione quelli per il suo trasferimento, in quanto firmate solo dopo che il Pallone d'Oro del 2018 aveva già lasciato la società.