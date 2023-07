Europei U21, l'Inghilterra e Spagna in finale: Israele e Ucraina ko

BATUMI (GEORGIA) - E' l'Inghilterra la prima finalista degli Europei Under 21. Grazie ai gol di Gibbs-White (che poco prima aveva anche fallito un calcio di rigore) al 42', di Palmer e Archer nella ripresa, gli uomini di Carsley battono nettamente Israele e continuano il percorso nella competizione continentale.Fino a questo momento l'Inghilterra ha dominato la scena con cinque vittorie, dieci gol fatti e zero subiti.

Manita della Spagna sull'Ucraina

Gli inglesi affronteranno in finale la Spagna, che si è imposta con un netto 5-1 contro l'Ucraina. Le Furie Rosse erano andate sotto al 13' (gol di Bondarenko), ma in sette minuti hanno ribaltato il risultato, con Ruiz e Sancet. Nella ripresa la squadra di Denia dilaga e va in rete, con Blanco, Oroz e Gomez.