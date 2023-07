Era un talento dell'Inter, il cambiamento fisico ha stupito tutti: lo riconoscete?

ROMA - Fredy Guarin è tornato a far parlare di sé. L'ex nazionale colombiano ha mostrato sui social delle foto che evidenziano come abbia preso dei chili extra una volta appesi gli scarpini al chiodo. Lo ha fatto consapevolmente, per mandare il suo messaggio sociale contro il body shaming, combattuto nel corso degli anni: "Non abbiate paura di quello che dirà la gente. Se cadi 1000 volte, ti rialzi 1001 volte. Noi siamo opera di Dio, non dubitate che Egli abbia dei piani meravigliosi per tutti noi", la didascalia scelta.