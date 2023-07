Messi, la maglia della finale dei Mondiali finisce al museo

ROMA - A distanza di tre mesi dall'apertura della mostra della Coppa del Mondo FIFA 2022 in Qatar, il museo del massimo organismo calcistica internazionale si è arricchito di un oggetto molto speciale che è stato aggiunto alla sua già nutrita collezione. Si tratta infatti di una delle ultime maglie indossate da Lionel Messi con la maglia dell'Argentina , sicuramente la più importante.

La maglia di Messi a Zurigo

La divisa vestita dal capitano dell'Albiceleste nella finale vinta contro la Francia, infatti, ha trovato ora il suo nuovo posto a Zurigo, in Svizzera. Un vero e proprio oggetto di culto, che entra a far parte di una mostra contornata da illustrazioni che mettono in luce i grandi momenti e i protagonisti del torneo.