Caso Mendy, l'ex City assolto dall'accusa di stupro

L'ex terzino del Manchester City Benjamin Mendy è stato assolto dalla duplice accusa di stupro e tentato stupro. Il verdetto emesso oggi dalla Chester Crown Court completa la piena assoluzione del difensore francese, che si era sempre dichiarato innocente. Campione del mondo nel 2018, e svincolatosi nei mesi scorsi, Mendy era stato accusato di aver violentato una donna di 24 anni, nella sua villa nel Cheshire nel 2020, e di aver tentato di violentarne un'altra due anni prima. In totale erano nove capi di imputazione per i quali è stato processato. Un lungo iter giudiziario, che si è concluso oggi con la piena assoluzione, e che lo ha costretto anche a trascorrere diversi mesi in galera. Mendy non disputa una partita ufficiale dal 15 agosto 2021.