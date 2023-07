Ronaldo l’atleta più pagato nel 2023: ecco quanto ha guadagnato

Cristiano Ronaldo batte tutti, anche Leo Messi, il rivale di sempre. L'asso portoghese è entrato quest'anno nel Guinness dei primati per l'atleta più pagato nel 2023. Non è la prima volta. Era già capitato 2017 e in tre occasioni in assoluto. Ronaldo ha sottratto così il titolo all'argentino, che era stato l'atleta più pagato nel 2022 con una stima di 130 milioni di dollari.