Zaniolo, amichevole di fuoco con il Galatasaray: doppietta, rissa e poi la pace

Un'amichevole poco amichevole per Zaniolo, protagonista in negativo e in positivo con la maglia del Galatasaray. L'attaccante con il passato nella Roma ha realizzato una doppietta nel test contro il Csavskar, squadra che milita nella seconda divisione ungherese, ma ha catturato l'attenzione anche per un gesto che ha fatto scattare una rissa in campo.