Calciomercato: tra scommesse sui trasferimenti e valutazioni sulle rose

Tra i grandi dubbi della prossima stagione c’è la tenuta del Napoli di Garcia, chiamato a confermare un’annata talmente straordinaria, quella di Spalletti appena conclusa, che a pretendere il bis si rischia di esagerare. La Lazio è alle prese con il caso Immobile e il recentissimo addio a sorpresa di Milinkovic-Savic che complicano, almeno sulla carta, i piani di Lotito e Sarri. L’Inter di Inzaghi ha concluso la stagione 2022-23 con tre finali e due trofei in bacheca: ottimo presupposto per iniziare il prossimo campionato con la giusta dose di consapevolezza. Sul versante rossonero, lapidario il commento di Scaroni a margine dell’evento presso la House of BMW di via Montenapoleone: “Champions obbligo perentorio”. Juventus in stallo di mercato, quasi costretta e propensa a vendere i gioielli di famiglia Vlahovic e Chiesa. Ma tutto è in divenire. Per finire, la Roma di Mourinho attende le sorti di Paulo Dybala che prova a rasserenare gli animi dei tifosi nella capitale. “Resto”, avrebbe detto al raduno di Trigoria. Intanto i Friedkin provano a blindarlo.

Tante le indiscrezioni, fitti i contatti, numerose le piste e le trattative che si aprono giorno per giorno. Uno dei modi più divertenti per seguire i rumors di mercato è attraverso le quote sulle scommesse inerenti i potenziali movimenti in entrata e in uscita dei club italiani. Non solo attesa: adesso è possibile anche puntare sui trasferimenti della Serie A.

Come scommettere sul calciomercato

L’attesa per i possibili trasferimenti dei calciatori di Serie A, in Italia o all'estero diventa ancora più interessante grazie alla possibilità di scommettere sul calciomercato estivo. Alcuni siti scommesse, come SNAI, SISAL, Better (Lottomatica), Goldbet e Novibet, offrono agli utenti un intero palinsesto di quote per pronosticare, ad esempio, l’eventuale cambio di casacca dei principali giocatori della Serie A e non solo. Ma quali sono le tipologie di scommessa attualmente più diffuse sul mercato? Eccole in dettaglio.

Giocatore cambia squadra sì/no

In questo mercato alcuni operatori propongono la possibilità di scommettere sul cambio squadra di un calciatore entro il 1° settembre 2023. Ecco alcuni esempi più che attuali.

Dybala è felice alla Roma ma continua il pressing del Chelsea per averlo a Stamford Bridge nella prossima stagione di Premier. Al messaggio di Thiago Silva si è unito anche quello di Enzo Fernandez per tentare di convincere La Joya al trasferimento in Inghilterra. Il passaggio dell’argentino ai blues di Londra si aggira mediamente a 4.00. Sulla sponda opposta della capitale, quella biancoceleste, si è rivisto Ciro Immobile per i test atletici all’Isokinetic, tra sorrisi e voglia di ricominciare. I soliti rumors lo vogliono in partenza, ma considerando le quote attuali legate al possibile trasferimento (in media 9.00 percentili), è quasi sicuro che il bomber resti a disposizione di Sarri. Dal biancoceleste, all’azzurro Napoli, con il caso Lozano: le possibilità che l’esterno messicano saluti Rudi Garcia prima ancora di cominciare sono davvero alte. Per lui 1.25 di quota e interessamento da parte dei club di Premier e di Süper Lig turca.

Prossima Squadra Calciatore

Con questa tipologia di scommessa l’utente può pronosticare la prossima squadra di un calciatore entro il 1° settembre 2023. Tra le proposte più interessanti di questo mercato, ecco quelle offerte da SNAI sul possibile trasferimento di Vlahovic.

La cessione di Dusan è fondamentale per il mercato bianconero e finanziare la seconda fase. PSG (2.50), Chelsea (5.00) e Bayern (5.00) sulle sue tracce. In quarta fascia anche il Tottenham. Ma non è escluso che il serbo resti a disposizione di Allegri (1.65). Vlahovic vuole andare, si considera pronto per un altro campionato. La sua determinazione potrebbe mettere la parola fine ad una fase di stallo per il mercato bianconero.

Giocatore alla squadra X

Con questo tipo di scommessa l’utente pronostica se il calciatore in oggetto giocherà o meno nella squadra indicata dal bookmaker entro il 1° settembre 2023. Nel palinsesto di SNAI, ad esempio, sono disponibili le quote di due atleti che hanno impressionato per le loro performance nell’ultima stagione.

Tengono banco le trattative per Carlos Augusto all’Inter e Dia al Napoli. L’esterno brasiliano del Monza, valore di mercato 25 milioni, sembra preferire la Juventus alla squadra di Inzaghi, sebbene le quotazioni lo vedano in nerazzurro a 1.75 circa. Grande incertezza per una delle rivelazioni più interessanti dell’ultima Serie A. In ogni caso, la destinazione di Carlos Augusto sarebbe la panchina qualunque sia l’acquirente: Juve o Inter. Nel frattempo, il Napoli è sulle tracce del centravanti granata Dia, 16 gol con la Salernitana nell’ultimo campionato. Possibilità che vesta l’azzurro secondo le quotazioni dei bookie: 2.75. “La voglia di tenere Dia è tanta. Il giocatore ha fatto cose incredibili e ci sono diversi club su di lui”, ha sottolineato il presidente Iervolino. Motivo in più per credere nel suo trasferimento.

Prossima squadra Allenatore 1° settembre 2023

In questa tipologia di scommessa l’utente è chiamato a pronosticare la prossima squadra dell’allenatore suggerita dal bookmaker entro la data indicata. Tra le quote più interessanti, quelle sulla futura panchina di Zidane, ad esempio, sulla quale Better e Goldbet hanno le idee piuttosto chiare.

Solo top club per Zinedine. E addirittura una nazionale in ballo. Il Real di Ancelotti, prossimo tecnico della nazionale brasiliana dalla Coppa America 2024, è in testa, specialmente dopo che il PSG ha messo sotto contratto Luis Enrique. Le quotazioni dei blancos su Zidane si aggirano a 7.50. Le stesse della Juventus, che potrebbe puntare al grande turnover in panchina per rilanciare la Vecchia Signora dopo le ultime stagioni particolarmente complesse. Ma il grande sogno di Zinedine potrebbe essere la nazionale francese: le possibilità di allenare i Bleus sono tuttavia basse, quota media a 10.00. Quasi impossibile l’approdo a Manchester sponda Red Devils: il trasferimento in Inghilterra è quotato persino a 25.00.

Allenatore della Squadra X entro data X

Alcuni operatori presentano dei mercati ‘speciali’ in cui è possibile scommettere sul futuro di un determinato allenatore nel lungo periodo. É il caso di Daniele De Rossi, probabile allenatore della Roma entro il 15/07/2024, secondo Better e Goldbet.

L’ex centrocampista giallorosso potrebbe ritornare dove tutto è iniziato. I bookmakers percepiscono la possibilità che il campione del mondo 2006 possa approdare alla corte dei Friedkin. Quotazione? 1.65 circa. Da qui a un anno tutto può succedere.

Le quote sulle più importanti trattative in corso

Molte delle trattative elencate finora sono tra le più importanti del calciomercato estivo 2023. Ma occhio ad alcune quote sulle più importanti contrattazioni in corso in Serie A, specie per quel che riguarda le partenze di alcuni top player del campionato italiano. Secondo SNAI, tra i giocatori che potrebbero salutare l’attuale club di appartenenza ci sono i vari Beto (1.65), Ibanez (1.20), Koopmeiners (1,60), Theo Hernandez (3.00), Lobotka (3.50), Lookman (3.50), Orsolini (1.65), Sanabria (1.85), Scalvini (1,65). Tra i big, meno probabili le partenze di Lautaro (7.50), Kvaratskhelia (6.00), Dimarco (7.50), Calhanoglu (7.50) e Anguissa (6.00).

In quali reparti dovranno intervenire le BIG

Occhi puntati, dunque, sulle big dell’ultimo campionato: Napoli, Lazio, Inter, Milan, Juventus e Roma, molte delle quali hanno usufruito di cospicui indennizzi per la partecipazione dei propri calciatori ai mondiali in Qatar 2022.

Il Napoli di Mauro Meluso, erede a sorpresa di Cristiano Giuntoli, riparte con una difesa da consolidare dopo l’addio di Kim. Ma c’è anche il reparto riserve da puntellare. I partenopei avranno bisogno di infoltire e allungare la rosa anche sul piano qualitativo, considerando la nuova partecipazione alla Champions.

La Lazio di Sarri ha bisogno di energia nuova sulle corsie laterali e un rimpiazzo all’altezza dopo l’addio di Milinkovic-Savic. In attacco c’è la necessità di rinforzare la fascia destra, anche perché Felipe Anderson può essere utile come vice Immobile, altro ruolo scoperto. Occhio al possibile innesto di Berardi perfetto nel 4-3-3 di Sarri. L’Inter è l’antagonista del Napoli più strutturata tra tutte. I ruoli sono abbastanza definiti e le criticità sono chiare. Incognite Onana, Brozovic (in sospeso il suo impiego arabo) e Calhanoglu. Lukaku è tornato su buoni livelli ma ad insidiarne il posto, oltre le difficoltà a trovare un’intesa con il Chelsea, c’è la stella emergente Marcus Thuram. Anche il Milan è in cerca del numero nove. Giroud non basta. Da rimpiazzare bene la trequarti di Bennacer e la zolla di Tonali. Ma quello che più serve alla squadra di Pioli è la continuità con il gol, che nell’ultima stagione è mancata per troppo tempo.

Alla Juventus serve soprattutto ordine, tranquillità e metodo, a partire da un nuovo Massimiliano Allegri, capace di rivoluzionare il gioco e dare nuovo brio alla squadra. Con una partecipazione in Conference ancora incerta, ai bianconeri occorre riparare la falla aperta sulla destra con la partenza di Cuadrado, mentre le incognite Vlahovic-Chiesa non tranquillizzano più di tanto l’ambiente. Infine la Roma di Mourinho, che ha bisogno di un centravanti puro o quantomeno di un nuovo modulo che sopperisca alla sterilità offensiva dell’ultima stagione. Belotti in astinenza, Abraham fuori dai giochi e, Dybala in forse. Josè ha bisogno di un piano A e di un piano B senza la Joya. Infine, un intervento sulla fascia destra potrebbe essere più che prezioso.