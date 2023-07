Paura per Massimo Mauro: colpito da infarto in vacanza a Catanzaro

Massimo Mauro, ex calciatore e commentatore televisivo, è stato colpito da un infarto in Calabria, mentre stava giocando una partita di padel. Il presidente della Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport onlus, è stato portato all'ospedale di Catanzaro, dove è stato sottoposto ad un'angioplastica. Mauro, che ha 61 anni, non sarebbe in pericolo di vita grazie al tempestivo intervento dei soccorsi. Attualmente è ricoverato e tenuto sotto controllo dai medici.