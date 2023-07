"The Legend Gianluca Vialli", al Granillo una gara in sua memoria

Domenica 10 settembre 2023 sarà una serata emozionante all'Oreste Granillo di Reggio Calabria. Alle ore 21.00 si terrà la partita di calcio "The Legend Gianluca Vialli", in memoria del calciatore scomparso lo scorso 6 gennaio. A partecipare saranno la Nazionale Azzurri di Alessandro Arena con la collaborazione di Nicola Elia Alvaro, agente e consulente delle figure sportive, e Il Dream Team "The Wine Of The Champions" di Fabio Cordella. Il ricavato della vendita dei biglietti della partita sarà destinato a favore della struttura "We Aut", specializzata nell'assistenza ai bambini autistici e nella sensibilizzazione relativamente a tale problematica.