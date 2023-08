Sinisa Mihajlovic, il figlio Miro è allenatore: il commovente messaggio per il papà

Miroslav Mihajlovic è diventato un allenatore di calcio. Tutto vero, proprio come papà Sinisa . Glielo aveva praticamente promesso e, adesso, che c'è riuscito, non poteva mancare la commovente dedica e un ricordo postato sui social.

La dedica sui social

"Caro papà, sei e sarai sempre il mio orgoglio e la mia fonte di ispirazione. Cercherò in tutti i modi di renderti orgoglioso perché da lassù mi guarderai e mi darai forza come hai sempre fatto".

Chi potrà allenare?

A soli 23 anni Miroslav Mihajlovic ha ottenuto il patentino da allenatore base, ricevendo il diploma Uefa C. Il primo vero passo per iniziare una carriera in panchina, proprio come quella che da anni stava facendo il compianto Sinisa, prima che la malattia lo portasse via. Miroslav, d'ora in poi, potrà allenare le squadre giovanili, Primavere escluse.