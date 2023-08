Beppe Signori piange Mazzone, la frase è da brividi: "Sei stato come un padre"

ROMA - Tra i tanti emozionanti messaggi di cordoglio a Carlo Mazzone , scomparso oggi (19 agosto) all'età di 86 anni spicca anche quello di Giuseppe Signori . L'ex attaccante della Lazio ha lavorato con il tecnico romano, a Bologna , nella stagione 2003/04 mettendo a segno 6 reti in 23 presenze in Serie A .

Signori ricorda Mazzone: la frase è da brividi

L'ex attaccante ha salutato il suo allenatore con un post su Instagram che lo ritrae accanto a Mazzone con la maglia del Bologna: "Ti ho incontrato nel momento più difficile della mia carriera, ma la ritengo una fortuna incredibile", il messaggio da brividi di Beppe Signori che poi aggiunge: "Per me sei stato come un padre, grazie di tutto riposa in pace. Ti ricorderò sempre con grande affetto".