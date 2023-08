Addio a Mazzone, il ricordo di Pirlo: "Mi ha illuminato e insegnato l'umanità"

Carlo Mazzone, storico allenatore italiano, è scomparso all'età di 86 anni. In queste ore, molti protagonisti del mondo del calcio stanno dando il loro saluto a quello che è stato un pilastro e un punto di riferimento per molti giocatori e addetti ai lavori. Tra questi c'è anche Andrea Pirlo, attuale allenatore della Sampdoria ed ex giocatore del Brescia. È proprio con il club lombardo che ebbe l'occasione di incrociare da gennaio a giugno del 2001 Mazzone, a cui ha voluto dedicare un messaggio per ricordarlo.