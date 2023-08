Diretta funerali Carlo Mazzone: segui tutto LIVE

È il giorno dei funerali di Carlo Mazzone . Il mondo del calcio saluta per l'ultima volta il tecnico di tante squadre italiane nel corso della sua carriera, tra cui Roma e Brescia . I funerali si terranno ad Ascoli Piceno , che ha annunciato una giornata di lutto cittadino . Segui l'evento in diretta.

18:21

Mazzone, l'omaggio dei tifosi

Sul feretro dell'ex allenatore romano sono state poste, in segno di omaggio, le maglie di alcune squadre guidate dal tecnico classe 1937 nel corso della sua lunga carriera.

18:15

Il feretro di Mazzone esce accolto dagli applausi

La funzione religiosa è terminata: la bara esce accompagnata dal commovento applauso dei tifosi e della folla, raccolta all'esterno della chiesa.

18:00

Mazzone, le parole di Candela

"È stato un maestro di vita, non l'ho avuto come allenatore ma tutti me lo hanno raccontato".

17:52

Iole Mazzone: "Nonno ci ha lasciato tanto"

Il ricordo della nipote Iole Mazzone: "Mi sento piena dell'affetto che ci ha lasciato, dei ricordi e delle parole. Le persone che ci seguono sono la conferma che nonno ci ha lasciato tanto quindi grazie a nonno e grazie a voi"

17:50

Funerali Mazzone, il ricordo del nipote

"Ci diceva che dovevamo essere forti e gajardi, educati e rispettosi, gentili con tutti. Il mio ricordo più bello è quando vedevo le partite domenica con lui e gli dicevo "nonno tu che avresti fatto li?". Ho iniziato ad amare il pallone grazie a lui e quando la gente sa che sono il nipote mi dicono "ho amato il pallone grazie a tuo nonno", è stato un insegnante di vita".

17:47

Funerali Mazzone, il ricordo della nipote

"Vogliamo rigraziare tutti per esserci accanto in questo momento. Nonno sarà sempre con noi. È stato un allenatore per tante squadre, ne ha allenate tantissime e in ogni città ci dicevano aneddoti su di lui. È stato il capitano della nostra famiglia e noi siamo una squadra imbattibile, non saremo mai soli. Non c'è mai stato un lunedì che fosse a casa con noi, tornava sempre da Udine e da Cagliari. Se aveva perso stavamo zitti. Avevamo un rapporto unico. Lo abbiamo adottato ma lui era romano e romanista, qui ci sono le sue sorelle al quale lui voleva tanto bene".

17:44

Funerali Mazzone, il sindaco di Ascoli: "Non ci lascerà mai"

Le parole del sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti: "Non se ne andrà mai via da Ascoli, la sua storia e la città si intrecciano in modo indissolubile. Ha fatto grande la storia del calcio diventandone una bandiera, sarà sempre nei ricordi di tifosi e cittadini. Piangiamo insieme la sua perdita e celebriamo con forza le verità che ha lasciato dietro di se. Ci ha fatto amare lo sport, era sempre con il sorriso e la battuta pronta. Carlo continuerà ad esser per sempre qui e non ci lascerà mai, nostro compito mantenere viva la sua memoria. Uomo di altri tempi ma mai fuori tempo, grazie Carletto!".

17:36

Mazzone, l'omaggio di Nicolini

Le parole di Enrico Nicolini, fedelissimo di Mazzone: "Se non fossi venuto avrei avuto il rimorso. Mi ha fatto piacere rivedere tanti amici ma purtroppo è arrivato il momento che speravo non arrivasse mai. Ho bellissimi ricordi con lui, è stata una grandissima perdita. Sono il giocatore con più presenze con lui in panchina con 197".

17:28

Funerali Mazzone, tutti i presenti

Tra i presenti alle esequie una delegazione del Cagliari, rappresentato dal coordinatore tecnico della Primavera, Roberto Muzzi, ex giocatore di Mazzone, e vari allenatori tra cui Serse Cosmi, Walter Novellino e Enrico Nicolini. La cerimonia viene concelebrata dal vescovo Gianpiero Palmieri e dall'arcivescovo emerito Piero Coccia. In prima fila nella chiesa gremita, ci sono tutti famigliari di Carletto Mazzone, tra cui la moglie signora Maria Pia, i figli Sabrina e Massimo, i nipoti.

17:23

Funerali Mazzone, le parole del Vescovo

Gianpiero Palmieri ricorda Carlo Mazzone durante la celebrazione dei funerali che si stanno svolgendo ad Ascoli nella chiesa di San Francesco in piazza del Popolo: "Oggi, in questa chiesa, ci sentiamo una grande famiglia composta da tante città che riconoscono Carlo come un padre. Non è facile salutare un padre ma lo faremo con gratitudine. Ci ritroviamo oggi qui per dire grazie a Carlo e stringerci intorno alla sua famiglia".

17:16

Mazzone, l'omaggio dell'Ascoli

Tanti applausi, soprattutto dell'Ascoli, dove Mazzone viveva con la sua famiglia e di cui era cittadino onario. L'ex tecnico è stato omaggiato dagli ultras sventolando bandiere e intonandone il nome.

17:12

Mazzone, le maglie delle sue squadre sul feretro

Sulla bara di Carlo Mazzone sono state poste le maglie di alcune squadre che ha guidato in carriera, tra cui quella del Brescia.

17:10

Mazzone, applausi e cori in Piazza

Proseguono i funerali di Carlo Mazzone. All'esterno bandiere, striscioni, applausi e cori dei tifosi per l'ultimo saluto all'ex allenatore, guida indimenticata di tante squadre in serie A, con le sue quasi 800 panchine tra cui quella della Roma.

17:01

Lucarelli ricorda Mazzone: "Uomo vero"

Le parole del tecnico della Ternana sulla scomparsa dell'ex allenatore.