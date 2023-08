Totti, sorpresa ad alcuni ragazzi in Madagascar: ecco cosa ha fatto con loro

Francesco Totti protagonista di una bella sorpresa in Madagascar . L'ex capitano della Roma si sta godendo le vacanze in compagnia della sua compagna Noemi, immortalando sui social i momenti più intensi del loro viaggio.

Totti e la partita di beach volley in vacanza

L'ex numero dieci non ha però perso la voglia di giocare e di mettersi in evidenza con il pallone. Ma stavolta nessun gol e nessun assit: Totti ha fatto una sorpresa ad un gruppo di ragazzi del posto, giocando con loro un accesa gara di beach volley. Sotto rete si è messo in evidenza tra tentativi di muri e di schiacciate. Portando a casa numerosi punti.