Tutti gli uomini dell'allenatore

Roba da ridere, la moltiplicazione dei pani e dei pesci. La citano gli evangelisti e, dunque, tutti in ginocchio. Ma nello sport c’è qualcuno che l’ha presa un po’ troppo alla lettera. Restiamo al calcio; restiamo, in particolare, alle recenti pistolettate fra Roberto Mancini e Gabriele Gravina. L’aggancio è un pretesto per andare subito al sodo. Gli allenatori. Ormai, una squadra nella squadra. Uno stato nello stato. Voce dal loggione: sveglia, vecchio rincoglionito; non siamo più all’età della pietra, che Helenio Herrera, complice la rivalità rusticana con Nereo Rocco, seppe modellare sino a farne la vetrina di un mestiere riverito e lucroso. Le rose si sono gonfiate a dismisura, la sentenza Bosman ha liberato il mercato, oggi bisogna sapere le lingue, dare i numeri è diventato una risorsa e non più un delirio, gli organigramma rimbombano di cariche e incarichi senza i quali non è più possibile, non dico vivere, ma semplicemente pensare. Il culto del fisico imperversa. Si narra che il futuro sarà ancora più personalizzato, un tutore e un preparatore a testa, in base alle dimensioni dell’organico e alle esigenze dei singoli. Negli anni Settanta, Romolo Bizzotto, ombra fedele del Trap juventino, si occupava anche dei portieri, prima che la società inserisse un istruttore ad hoc. Ogni volta che si parla di «tattico», Eugenio Fascetti, l’anarchico che a Varese fondò il «casino organizzato», s’inalbera. E dal momento che non lo hanno mai ricoverato, qualche ragione doveva, e deve, averla. «Tattico» non dovrebbe essere lo stesso mister? D’accordo, diamogli pure una spalla. Una, però, massimo due: non un esercito. E lo scouting? E gli osservatori? Wao. Li chiamavamo spie. Mitica la figura di Natale Bianchedi, il baffo morboso e curioso di Arrigo Sacchi.