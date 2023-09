Neymar, l'incredibile traguardo raggiunto con il Brasile: superato Pelé

Il Brasile ha stritolato nella notte la Bolivia nella gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. La partita è finita con il punteggio di 5-1 anche grazie alla doppietta di Naymar , rimasto nel giro della nazionale nonostante il passaggio all'Al-Hilal , una delle formazioni più forti della Saudi Pro League. L'attaccante - che percepisce uno stipendio monstre in Arabia Saudita - è entrato nella storia del Brasile superando Pelé come miglior marcatore di sempre dei verdeoro .

Brasile, Naymar batte il record di Pelé

Dopo 61 anni, Neymar ha messo la freccia su Pelé con la maglia del Brasile: in totale ha realizzato 79 gol in 125 presenze. O Rei, venuto a mancare lo scorso dicembre, era stato agganciato dall'ex stella del Psg nove mesi fa, a quota 77 centri (non ufficialmente il conteggio è più alto ma la Fifa non l'ha riconosciuto). L'annuncio del sorpasso è stato dato in tempo reale dalla stessa federazione brasiliana sui social: "Neymar è il top scorer della Selecao. Pelé sarebbere orgoglioso di lui".