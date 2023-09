Pandev elogia Inzaghi: "Inter fortissima con un grande allenatore "

E' stato tra i protagonisti dell'Inter del Triplete, ma ha vestito anche le maglie di Lazio e Genoa in carriera, oltre a quella della sua nazionale, la Macedonia del Nord, che proprio stasera ospita l'Italia nella gara di qualificazione ai prossimi Europei. Goran Pandev, in mattinata è intervenuto ai microfoni di Radio Serie A con RDS. Il macedone ha parlato di Inter, squadra a suo modo di vedere favorita per lo scudetto.