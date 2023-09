Mbappè, confusione sul rugby: l'esultanza 'sbagliata' è virale sui social

PARIGI (Francia) - Un pesce fuor d’acqua. La nazionale di calcio della Francia, in ritiro vicino Parigi, ha assistito all’esordio Mondiale della sezione transalpina di rugby. Grande entusiasmo allo stadio, con i calciatori ripresi più e più volte dalle telecamere. La partita di rugby era di quelle da non dimenticare, con i francesi opposti agli All Blacks, ma Kylian Mbappè non sembrava coinvolto dalla palla ovale, anzi.