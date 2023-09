Spagna, ufficiale: Rubiales si è dimesso

MADRID (Spagna) - Luis Rubiales ha ressegnato ufficialmente le dimissioni dalla carica di presidente della federazione spagnola. L'ha fatto attraverso un comunicato pubblicato sui suoi profili social ma anche attraverso una lunga intervista concessa al giornalista britannico Piers Morgan. Si chiude così il suo mandato dopo la sospensione di 90 giorni da parte della Fifa per il bacio in bocca dato (senza consenso) alla Hermoso durante la cerimonia della premiazione dei Mondiali Femminili, disputati in estate tra Australia e Nuova Zelanda e vinti dalla Spagna. Il caso Rubiales adesso è finito. La Hermoso, tra le altre cose, aveva denunciato l'ormai ex numero uno della federazione.