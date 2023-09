Mancini, l'avventura araba è un disastro: arriva un'altra sconfitta!

NEWCASTLE (Inghilterra) - L’entusiasmo per il nuovo incarico alla guida della selezione dell’Arabia Saudita è presto svanito. I risultati della nazionale sono deludenti, fin qui l’operato di Roberto Mancini non ha portato alcun valore aggiunto . Dopo la sconfitta contro la Costarica per 3-1 , i sauditi hanno incassato un altro ko contro la Corea del Sud.

La Corea di Mancini

L’Arabia Saudita è stata battuta dalla Corea del Sud per uno a zero. Il gol decisivo è stato messo a segno da Cho Gue-Sung. La falsa partenza di Mancini, al momento, non ha prodotto polemiche. Ma considerando l’onerossissimo ingaggio riconosciuto a Roberto Mancini, forse anche i sauditi si aspettavano qualcosa in più.