Voeller rialza la Germania: 2-1 alla Francia in amichevole

DORTMUND (GERMANIA) - Se la medicina migliore per le squadre in crisi sono le vittorie, quella ottenuta in amichevole dalla Germania a Dortmund contro la Francia è un vero e proprio toccasano.

La Germania si rialza a Dortmund: 2-1 alla Francia

In attesa di un nuovo ct dopo l'esonero di Flick (seguito alla pesante sconfitta per 4-1 incassata nel recente test con il Giappone) e sotto la guida (ad interim) dell'ex bomber romanista Voeller in panchina, i tedeschi hanno battuto 2-1 i 'Galletti' vicecampioni del mondo. Ad aprire le danze al 'Signal Iduna Park' di Dortmund è Muller in avvio (4'), poi il raddoppio di Sané nel finale (87') mentre la Francia cccorciare le distanze con un rigore trasformato da Griezmann quando però è ormai troppo tardi (89'). Oltre allo juventino Rabiot nella Francia, a pochi giorni dal derby di San Siro, sono scesi in campo anche i milanisti Maignan e Theo Hernandez e gli interisti Thuram e Pavard.