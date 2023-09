Pazzesco, in campo con la maglia dell’Argentina numero 10: ma non è Messi

Vittoria importante nella corsa ai Mondiali per l'Argentina quella ottenuta a La Paz contro la Bolivia , al termine di una gara che si è chiusa sullo 0-3 ( gol di Enzo Fernandez, Tagliafico e del fiorentino Nico Lopez ) e che ha vissuto un momento surreale all'87'. Quando il pubblico di casa ha visto entrare in campo il numero 10 della 'Seleccion' ha iniziato ad infatti a esultare credendo si trattasse di Leo Messi , riservandogli un'ovazione a cui la 'Pulce' ha però potuto assistere solo dalla panchina .

Messi resta in panchina, la sua 10 a Correa

Il calciatore inserito nel finale dal ct Scaloni non era infatti Messi (decisivo nel precente match contro l'Ecuador), che da buon capitano ha viaggiato con la squadra pur non essendo a disposizione per giocare a causa di un problema fisico. Ecco così che la sua 10 è andata a finire sulle spalle di Angel Correa, attaccante dell'Atletico Madrid che ha avuto l'onore di indossarla almeno per qualche minuto e ha vissuto una serata di quelle da raccontare un giorno ai nipoti.