Messi su Whatsapp, svelata la foto profilo: ecco quale utilizza

MIAMI (Stati Uniti) - Si è trasferito da pochi mesi a Miami, ma resta sempre il calciatore più famoso del mondo. Se non altro, perché è il capitano della nazionale campione del Mondo. Leo Messi ha cambiato continente, ma non l’abitudine di far gol. Il numero dieci dell’Inter Miami continua a essere uno dei personaggi più seguiti al mondo: si conoscono molte cose su di lui, ma non il suo numero di telefono.