Sorpresa Spalletti: la figlia Matilde gioca a calcio, ecco la sua reazione

MILANO - Cuore di papà. Luciano Spalletti sta diventando uno di casa a Milano, nella sede della Scuola Calcio Acd Macallesi 1927 , che si trova a pochi chilometri dall'aeroporto di Linate. Il motivo? Ci gioca la figlia Matilde , 12 anni. Quando può e se può il ct dell'Italia raggiunge il capoluogo lombardo per seguire le partite della figlia che si diverte a inseguire il pallone, sognando probabilmente di raggiungere una convocazione (in prospettiva) con la Nazionale Femminile, passata nelle mani di Soncin dopo l'addio di Bertolini post Mondiale.

Spalletti e la figlia calciatrice a Milano

A Milano ci sono Inter e Milan nel massimo campionato femminile. Per ora però Matilde, la figlia di Luciano Spalletti, si diverte in una piccola realtà. Che ha lanciato diversi giocatori nel mondo del calcio. In primis Walter Zenga. Infatti, in una parete del bar che si trova all'interno della Scuola Calcio Acd Macallesi 1927 si possono ammirare il poster e una maglia autografata da parte dell'ex portiere dell'Inter e della Nazionale. Prossimamente la parete potrebbe contenere altri autografi...