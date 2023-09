Roma, Mourinho superstar anche in Transnistria: assalto per i selfie

Non è la prima volta e non sarà l'ultima: José Mourinho è la principale attrazione della Roma in tutte le trasferte. Almeno quanto Dybala e anche più di Lukaku. Non deve perciò sorprendere che a Tiraspol, il capoluogo della misteriosa Transnistria, persino i giornalisti locali si siano avvicinati a lui al termine della conferenza stampa della vigilia per chiedergli una foto-ricordo o un autografo. La procedura, che ha richiamato l'attenzione anche degli inservienti dello stadio dello Sheriff, è durata a lungo, con almeno quindici persone in fila, tanto che la successiva conferenza di Karsdorp è slittata di qualche minuto.