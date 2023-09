Turchia, ufficiale: Montella è il nuovo commissario tecnico

ROMA - Dopo l'esonero del commissario tecnico Stefan Kuntz, la Federcalcio della Turchia volta pagina e si affida la guida della nazionale di calcio a Vincenzo Montella. L'aeroplanino, che in Turchia per due stagioni ha allenato l'Adana Demirspor, era atteso a Istanbul per formalizzare l'accordo che lo avrebbe legato alla Federazione turca fino al Mondiale del 2026.