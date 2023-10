L'ex ct della Francia Domenech, che attacchi a Gattuso e Grosso

Alcune partite diventano storia e la finale di Berlino del 2006 tra Italia e Francia è una di quelle. Il rigore di Grosso , il Mondiale vinto, la Francia di Zidane e Trezeguet battuta. Sulla panchina dei transalpini all'epoca sedeva Raymond Domenech che, per sua stessa ammissione, quella gara non l'ha mia più rivista perché mai veramente digerita . L'amore insomma con gli italiani non è mai sbocciato e ora che è a capo del sindacato di tutti gli allenatori di Francia non ha perso l'occasione di scagliare alcune frecce velenose proprio verso due ex campioni del Mondo: Gennaro Gattuso e Fabio Grosso , rispettivamente nuovi allenatori del Marsiglia e del Lione .

Domenech provoca: "Al Marsiglia non era meglio un francese?"

Con la classica ironia francese, quando si parla di italiani, Domenech ha così commentato all'Equipe Tv e prima ancora sui social la scelta di Gattuso da parte del Marsiglia: "Saranno contenti i tifosi marsigliesi di poter rilanciare un allenatore che non ha avuto grandi risultati finora. Do sempre il benvenuto agli allenatori che vengono da noi, che siano italiani o altro, ma mi chiedo anche se non valga la pena di prendere un francese, visto il percorso di chi è stato scelto” ha commentanto in seguito al ko rimediato contro il Monaco per 3-2.

La frecciata al ct del Lione Grosso

Ma non è finita perché, se possibile, il commento su Fabio Grosso è ancor più al vetriolo. Domenech lascia infatti intendere come Grosso semini zizzania nello spogliatoio del Lione, sconfitto dal Reims per 2-0, spalleggiato dal presidente Textor che accusa alcuni giocatori di non impegnarsi al massimo. Insomma l'ultimo turno di Ligue 1 ha spalancato le porte all'ex ct della Francia che ha poi così concluso sui social: "Weekend sfortunato per gli allenatori italiani: dopo Gattuso con il Marsiglia, Grosso perde a Reims. Ma le primizie per far bene ci sono”.