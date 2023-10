Garcia, Bianchi e altri sergenti

Fatti non foste a viver come Rudi. Siamo appena in autunno e le tracce sono già chiare. Per questo si rischia di affogare nel tedio, nella fuffa. Omettendo, naturalmente, il Massimiliano Allegri di ritorno , il cui minimalismo tattico ha imbalsamato una Juventus sempre più orba dell’antico “spiro”. Dunque: se il Napoli perderà lo scudetto, colpa di Rudi Garcia . Che, turista invadente, ha osato “sporcare” la bellezza di Luciano Spalletti. E non ci si aggrappi, per favore, alla botta di sedere di Braga, ai Lecce di salvataggio, al video molesto che ha irritato Victor Osimhen , alle plusvalenze che ne avrebbero incorniciato il trasloco da Lilla: crollerebbe il castello. Il violinista ha la classifica “contata”. Come se bissare il titolo fosse una scampagnata: dal varo del girone unico (stagione 1929-1930) ci sono riusciti solo le milanesi, le torinesi e il Bologna. Non le romane. Cinque squadre in totale . Se a un cronista scappa cuore con la q, cavoli suoi. Se un giocatore non rispetta gli ordini, negligenza del mister. E comunque: nel dubbio - peggio la noia o la nausea? - si procede escludendo le prove indiziarie che riguardano le belve. Ma non quelle, circostanziali, che coinvolgono i domatori. Il Real di Carlo Ancelotti sarà la frusta ideale per fare il punto sullo stato dell’unione.

Inzaghi e le critiche

Passiamo a Simone Inzaghi. Il genio dei cinque derby consecutivi venne correttamente bacchettato per il turnover di San Sebastian - con la Champions non si scherza - mentre Stefano Pioli, che quei derby li aveva persi tutti, finendo sul patibolo delle streghe recidive, è stato esaltato per le massicce rotazioni che gli hanno permesso di espugnare le trincee di Cagliari e Lazio. E dal momento che poi, con i califfi in vetrina, l’Inter si è fatta infilare dal Sassuolo di Domenico Berardi, Inzaghino è stato subito iscritto nel registro degli indagati: ah, Yann Sommer; ah, Marcus Thuram. Sino al poker di Lau-Toro a Salerno. I risultati sono le amanti che nascondiamo nell’armadio del nostro “buongiochismo”, pronti a mollarle in pubblico, ma ancora più determinati, sull’esempio del conte Mascetti di “Amici miei”, a recuperarle in privato.

Gli auguri ad Ottavio Bianchi

A proposito di tecnici: venerdì Ottavio Bianchi compie 80 anni. Bresciano di culla, bergamasco di domicilio, una carriera da mediano. E Napoli, tanto Napoli: compagno di José Altafini e Omar Sivori; e con Diego, ereditato da Rino Marchesi, il primo, storico scudetto del 1987. L’orso Bianchi, Ottavione: italianista, di schemi semplici e complici (giammai rozzi o dogmatici), introdusse il suo carattere burbero e schivo in un arsenale agitato da troppe micce. Lontano dalla Nasa degli statistici-statisti, praticava un mordi e fuggi che oggi spingerebbe i fanatici a brontolii di supponenza. Scusate: Phil Jackson, allenatore dei Chicago Bulls, a chi mai avrebbe dovuto riservare le munizioni più ghiotte se non a Michael Jordan? Lo immagino brindare con un motto di Eduardo De Filippo: «Essere superstiziosi è da ignoranti, ma non esserlo porta male». Sotto le lagne dei maestrini dalla penna rossa. “Sopra il vulcano” del libro biografico dedicatogli dalla figlia Camilla.