Mondiali 2030, si giocherà in Spagna, Portogallo e Marocco: i dettagli

ZURIGO (SVIZZERA) - Sono state ufficializzate le nazioni che ospiteranno i Mondiali di calcio del 2030 , che si giocheranno in Marocco, Spagna e Portogallo . La decisione arriva dal Consiglio Fifa , con il presidente Gianni Infantino che ha annunciato la notizia. Inoltre le prime tre gare del torneo saranno disputate in Sudamerica , fra Uruguay, Argentina e Paraguay , per onorare il Centenario della Coppa del Mondo .

Mondiali 2030, cerimonia inaugurale a Montevideo per il centenario

Nel 2030, dunque, i Mondiali si disputeranno in tre Continenti e sei Paesi. La decisione arriva all'unanimità e dopo le consultazioni con le varie Confederazioni. La cerimonia inaugurale del torneo sarà a Montevideo, sede della prima partita di sempre di un Mondiale nel 1930. "In un mondo diviso, la Fifa e il calcio uniscono - le parole di Gianni Infantino - Il Consiglio Fifa, che rappresenta l'intero mondo del calcio, ha deciso all'unanimità di celebrare nel modo più appropriato il centenario della Coppa del Mondo, la cui prima edizione si è giocata in Uruguay nel 1930. Di conseguenza, si svolgerà una festa in Sudamerica e tre paesi - Uruguay, Argentina e Paraguay - organizzeranno una partita ciascuno della Coppa del Mondo 2030. La prima di queste tre partite si giocherà ovviamente allo stadio dove tutto ha avuto inizio, nel mitico Centenario di Montevideo, proprio per celebrare l'edizione del centenario della Coppa del Mondo. Un grande messaggio di pace, tolleranza e inclusione. Nel 2030 avremo un impatto globale unico, tre Continenti - Africa, Europa e Sudamerica - e sei Paesi - Argentina, Marocco, Paraguay, Portogallo, Spagna e Uruguay - che accoglieranno e uniranno il mondo celebrando insieme il bellissimo gioco del calcio, il Centenario e la Coppa del Mondo".