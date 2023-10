Melissa Satta durissima nei confronti dell'arbitro Sacchi. La showgirl ha pubblicato una storia Instagram in riferimento al direttore di gara sospeso per il mancato saluto all'assistente Di Monte: "Sospensione meritata, speriamo per sempre e non solo per poche giornata". Parole durissime quelle di Melissa Satta: ex calciatrice, ex moglie di un calciatore (Kevin Prince Boateng) e ora legata al tennista Matteo Berrettini, è da sempre appassionata di calcio e sport.