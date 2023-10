Casarin sull'episodio di Pulisic: "Colpa del Var..."

"Il Var è ormai indispensabile in tutto il mondo, ma mi chiedo: è una tecnologia adeguata a scoprire quello che l'arbitro non è riuscito a vedere? Altrimenti abbiamo una cosa inutile. Bisogna verificare se le situazioni di ogni campo dove è installato il Var è in grado di risolvere i problemi". Così l'ex arbitro Paolo Casarin a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sull'episodio Pulisic in Genoa-Milan che sta facendo ancora parlare.