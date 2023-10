Ancelotti, laurea ad honorem ed emozione all'Università di Parma

Applausi scroscianti hanno accolto Carlo Ancelotti all' Università di Parma dove gli è stata conferita la Laurea Magistrale ad honorem in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate . La proposta, formulata dal Dipartimento di Medicina e Chirurgia, è stata approvata dal Senato Accademico dell'Ateneo emiliano ed avallata dalla Ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini .

Ancelotti emozionato sotto gli occhi di Sacchi e Braida

Ancelotti è stato proclamato dottore per essere stato il primo allenatore a vincere il titolo nazionale in tutti i maggiori campionati europei e l'unico ad aver vinto quattro Champions League, ma anche per il suo profilo umano. Un tecnico aperto al dialogo, un maestro di calcio sia nel chiuso dello spogliatoio sia per come si pone al di fuori dello stesso non solo con i calciatori. All'evento erano presenti anche Arrigo Sacchi e Ariedo Braida. Visibilmente emozionato l'allenatore del Real Madrid, che lo scorso 3 ottobre ha vinto al Maradona contro il Napoli (3-2).