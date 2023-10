Stasera gioca il Belgio di Lukaku, dove vederlo in tv

ROMA - Per l'8ª giornata delle qualificazioni a Euro 2024 scendono in campo i gruppi B, F e J . Scopri dove vedere le gare in tv e segui le dirette sul nostro sito.

Azerbaijan-Austria, probabili formazioni e dove vederla in tv

AZERBAIGIAN (3-4-2-1): Magomedaliyev; Mammadov, Haghverdi, Kryvotsyuk; Bayramov, Diniyev, Isayev, Cafarguliyev; Mahmudov, Sheydayev; Emreli. Ct: De Biasi

AUSTRIA (4-4-2): A. Schlager; Seiwald, Daniliuc, Lienhart, Wober; Laimer, Schlager, Grillitsch, Sabitzer; Baumgartner, Kalajdzic. Ct: Rangnick.

Azerbaigian-Austria: tabellino e statistiche

Nel gruppo F, con il Belgio già qualificato, l'Austria prova a mantenere il secondo posto in classifica: la gara tra Azerbaigian e Austria, in programma alle 18, verrà trasmessa su Sky, all'interno di Diretta Gol sul canale Sky Sport Calcio (202), e in streaming su Sky Go e Now.

Belgio-Svezia, probabili formazioni e dove vederla in tv

BELGIO (4-2-4): Sels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Mangala, Tielemans; Lukebakio, Openda, Lukaku, Doku. Ct: D. Tedesco

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Wahlqvist, Lagerbielke, Lindelöf, Gudmundsson; Rohden, Ekdal, Cajuste, Forsberg; Kulusevski, Quaison. Ct: J. Andersson

Belgio-Svezia: tabellino e statistiche

Nel gruppo F il Belgio è già qualificato ad Euro 2024, per la Svezia invece è l'ultima chiamata per provare a rientrare in corsa: la gara in programma alle 20:45 verrà trasmessa in diretta su Sky, canale Sky Sport Uno (201) e in streaming su Sky Go e Now.

Bosnia-Portogallo, probabili formazioni e dove vederla in tv

BOSNIA (3-4-1-2): Sehic; Milicevic, Hadzikadunic, Kolasinac; Gazibegovic, Hadziahmetovic, Tahirovic, Dedic; Pjanic; Kodro, Dzeko. Ct: S. Milosevic

PORTOGALLO (4-2-3-1): Rui Patricio; Joao Cancelo, Antonio Silva, Gonçalo Inacio, Raphael Guerreiro; Joao Neves, Vitinha; Otavio, Ricardo Horta, Rafael Leao; Diogo Jota. Ct: R. Martinez.

Bosnia-Portogallo: tabellino e statistiche

Nel gruppo J la Bosnia ospita un Portogallo già qualificato a Euro 2024 e a punteggio pieno dopo 7 gare: la gara in programma alle 20:45 verrà trasmessa su Sky all'interno di Diretta Gol sul canale Sky Sport Calcio (202), e in streaming su Sky Go e Now.

Gibilterra-Irlanda, probabili formazioni e dove vederla in tv

GIBILTERRA (5-4-1): Coleing; Sergeant, Annesley, R. Chipolina, Mouelhi, Britto; Walker, Pozo, Jolley, Ronan; De Barr. Ct: Ribas.

IRLANDA (4-4-2): Bazunu; Doherty, O’Shea, Scales, Manning; Ebosele, Smallbone, Cullen, Johnston; Idah, Ferguson. Ct: Kenny.

Gibilterra-Irlanda: tabellino e statistiche

Nel gruppo B la gara tra Gibilterra, a zero punti, e Irlanda, a quota tre, vale solo per provare ad evitare l'ultimo posto. La gara in programma alle 20:45 verrà trasmessa su Sky all'interno di Diretta Gol sul canale Sky Sport Calcio (202) e in streaming su Sky Go e Now.

Grecia-Olanda, probabili formazioni e dove vederla in tv

GRECIA (4-3-3): Vlachodimos; Rota, Mavropanos, Hatzidiakos, Giannoulis; Bakasetas, Bouchalakis, Pelkas; Masouras, Pavlidis, Fountas. Ct: Poyet

OLANDA (3-4-3): Flekken; De Vrij, Van Dijk, Aké; Dumfries, Koopmeiners, De Roon, Blind; Xavi Simons, Weghorst, Malen. Ct: Koeman

Grecia-Olanda: tabellino e statistiche

Nel gruppo B lo scontro diretto tra Grecia (12 punti) e Olanda (9) vale il secondo posto. La gara in programma alle 20:45 verrà trasmessa su Sky all'interno di Diretta Gol sul canale Sky Sport Calcio (202) e in streaming su Sky Go e Now.

Islanda-Liechtenstein, probabili formazioni e dove vederla in tv

ISLANDA (4-4-2): Runarsson; Sampsted, Palsson, Ingason, Finnsson; Thorsteinsson, Traustason, Bergmann, A Sigurdsson; Finnbogason, Oskarsson. Ct: Hareide.

LIECHTENSTEIN (4-4-2): Buchel; Schlegel, Malin, Wieser, Hofer; Luchinger, Buchel, Sele, Goppel; Notaro, Salanovic. Ct: Funfstuck.

Islanda-Liechtenstein: tabellino e statistiche

Nel gruppo J l'Islanda, a 7 punti, ospita il Liechtenstein fanalino di coda a quota zero. La gara in programma alle 20:45 verrà trasmessa su Sky all'interno di Diretta Gol sul canale Sky Sport Calcio (202) e in streaming su Sky Go e Now.

Lussemburgo-Slovacchia, probabili formazioni e dove vederla in tv

LUSSEMBURGO (5-4-1): Moris; Dzogovic, Mahmutovic, Chanot, Carlson, Pinto; Thill, Sinani, Martins, Barreiro; Rodrigues. Ct: Holtz.

SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko; Benes, Lobotka, Duda; Suslov, Bozenik, Mak. Ct: Calzona.

Lussemburgo-Slovaccchia: tabellino e statistiche

Nel gruppo J la sorpresa Lussemburgo (terzo) si gioca il posto alle spalle del Portogallo con la Slovacchia (seconda). La gara in programma alle 20:45 verrà trasmessa su Sky all'interno di Diretta Gol sul canale Sky Sport Calcio (202) e in streaming su Sky Go e Now.