Turchia già pazza di Montella: il gesto di Calhanoglu

ROMA - L'avventura di Vincenzo Montella sulla panchina della nazionale turca è cominciata da poco, ma il Ct in Turchia è già diventato un vero e proprio idolo. Solo due le partite per l'ex Aeroplanino che però ha già messo in tasca una storica qualificazione: a 49 anni, infatti, Montella è diventato il primo allenatore straniero a riuscire a portare la nazionale turca agli Europei. Tifosi e calciatori, in Turchia sono già tutti pazzi di lui.